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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. beraberliğini aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. beraberliğini aldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Lyon ile golsüz berabere kaldı ve bu sezonki 3. beraberliğini elde etti.