Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı

İHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı golsüz eşitlikle geçilen maçı 3-1 kaybetti.

Fenerbahçe'nin tek golü Youssef En-Nesyri'den geldi. Faslı forvet 62. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

FENERBAHÇE, 5 PUANDA KALDI

Avrupa Ligi'nin ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup ederek 3 puan alan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve Manchester United takımları ile aynı skorla (1-1) berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bugün aldığı mağlubiyetle 5 puanda kaldı. AZ Alkmaar ise organizasyondaki 2. galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi.

SIRADAKİ RAKİP SLAVIA PRAG

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak.

3'LÜ ORTA SAHADAN 3'LÜ FORVETE

Teknik Direktör Jose Mourinho cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip etti.

Fenerbahçe, Hollanda ekibine karşı üçlü orta saha ile başladı.

Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek ve Fred aynı anda 11'de yer alırken, Szymanski maça yedek başladı.

Kaptan Edin Dzeko tek forvet başlarken, 58. dakikada Youssef En-Nesyri'nin oyuna girmesiyle sarı-lacivertliler çift forvete döndü.

Ev sahibi ekibin 2. golü bulmasıyla teknik heyet, Cenk Tosun'u oyuna sürdü ve takım son 10 dakikada 3 forvetle oynadı.

BECAO, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadeleye 11'de başlayan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, 63. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Bu sezon 3. kartını gören Becao, cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu Slavia Prag ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Becao, AZ Alkmaar'a karşı 79. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.