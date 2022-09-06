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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
- 06.09.2022 - 12:25
- Güncelleme : 06.09.2022 - 12:44
UEFA Avrupa Ligi, ilk grup karşılaşmalarına perşembe akşamı çıkacak olan temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler netleşti.
Fenerbahçe'ye Macar hakem
8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.45'te evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin maçını, Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
Trabzonspor maçını İtalyan yönetecek
Saat 22.00'da deplasmanda Fernecvaros ile karşılaşacak Trabzonspor'un maçını ise İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.