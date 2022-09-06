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    Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarının hakemleri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
    • 06.09.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:44
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    Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarının hakemleri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi, ilk grup karşılaşmalarına perşembe akşamı çıkacak olan temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler netleşti.

    Fenerbahçe'ye Macar hakem

    8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.45'te evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin maçını, Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

    Fenerbahçe ve Trabzonspor un maçlarının hakemleri belli oldu #1

    Trabzonspor maçını İtalyan yönetecek

    Saat 22.00'da deplasmanda Fernecvaros ile karşılaşacak Trabzonspor'un maçını ise İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

    Fenerbahçe ve Trabzonspor un maçlarının hakemleri belli oldu #2


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