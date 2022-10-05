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Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu

Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu

Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde 3 futbolcunun forma giymesi beklenmiyor. Son olarak Mert Hakan Yandaş'tan da kötü haber geldi.