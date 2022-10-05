- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu
Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu
Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde 3 futbolcunun forma giymesi beklenmiyor. Son olarak Mert Hakan Yandaş'tan da kötü haber geldi.
- 05.10.2022 - 09:03
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde antrenmanda dizine darbe alan Mert Hakan Yandaş, Güney Kıbrıs temsilcisine karşı sahada yer almayacak. 28 yaşındaki futbolcu, bir ay sahalardan uzak kalacak.
Sakatlar da iyileşemedi
Fenerbahçe'de ayrıca sakatlıkları devam eden Joshua King ve Luan Peres'in de, perşembe günkü karşılaşmada oynamaları beklenmiyor.
Fenerbahçe, AEK Larnaca ile 6 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.