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    Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu

    Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde 3 futbolcunun forma giymesi beklenmiyor. Son olarak Mert Hakan Yandaş'tan da kötü haber geldi.
    • 05.10.2022 - 09:03
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    Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu

    UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

    Sarı-lacivertlilerde antrenmanda dizine darbe alan Mert Hakan Yandaş, Güney Kıbrıs temsilcisine karşı sahada yer almayacak. 28 yaşındaki futbolcu, bir ay sahalardan uzak kalacak.

    Fenerbahçe de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu #1

    Sakatlar da iyileşemedi

    Fenerbahçe'de ayrıca sakatlıkları devam eden Joshua King ve Luan Peres'in de, perşembe günkü karşılaşmada oynamaları beklenmiyor.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca ile 6 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık raporu #2


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