Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde sol bek krizi: Kim oynayacak

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kritik Lyon maçı öncesinde, Mert Müldür'ün gördüğü kırmızı kart takımı zora soktu. UEFA listesinde bulunmayan diğer sol bekler Levent Mercan ve Kostic kadro dışı kalırken, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Oosterwolde de Mourinho'nun seçeneklerini daralttı.

Sol bekte zaman zaman görevlendirilen Oğuz Aydın ise UEFA kadrosuna alınmadığı için Lyon maçında yer alamayacak.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Teknik direktör Jose Mourinho, oluşan bu boşluğu doldurmak için çeşitli alternatifler üzerinde duruyor.

Djiku'nun sol bekte oynatılması bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Diğer bir ihtimal ise, Cengiz Ünder'i sol bekte görevlendirmek. Cengiz, son maçta bu pozisyonda kısa süreliğine denendi ve Lyon karşılaşmasında yine aynı rolde sahaya çıkabilir.