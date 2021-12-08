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Fenerbahçe'de Berisha yine gol silahı olacak

Fenerbahçe'de Berisha yine gol silahı olacak

Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yokluğunda en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak.