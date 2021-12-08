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Fenerbahçe'de Berisha yine gol silahı olacak
Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yokluğunda en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 13:45
- Güncelleme : 08.12.2021 - 14:18
Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe 'nin en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak. Alman futbolcu, Rizespor karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti. 23 yaşındaki forvet, perşembe günü ülkesinden Frankfurt'a karşı da ağları sarsmaya kararlı.
"GRUBU GALİBİYETLE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Berisha, Avrupa Ligi'nde tek golünü Antwerp deplasmanında kaydetmiş, aynı mücadelede asist de yapmıştı. Başarılı oyuncu, "Grubu galibiyetle bitirmek istiyoruz. Umarım gol atarak takımıma katkı vermeye devam ederim." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerde Valencia sakatlığı nedeniyle, Serdar Dursun ise Avrupa kadrosunda yer almadığı için mücadelede yok.