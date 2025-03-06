Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İskoç takımı Rangers karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi ekip sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.
ÇAĞLAR SAKATLIK GEÇİRDİ
Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı.
14. dakikada hakem Alejandro Hernandez'in oyunu durdurmasıyla sahaya sağlık ekiplerini davet etti.
İlk müdahalesi sahada yapılan Çağlar, maça devam edemedi.
DJIKU, OYUNA GİRDİ
Müsabakanın 16. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine Alexander Djiku dahil oldu.
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