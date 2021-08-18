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- Fenerbahçe'de Helsinki maçı listesi UEFA'ya bildirildi
Fenerbahçe'de Helsinki maçı listesi UEFA'ya bildirildi
Sar-lacivertlilerin HJK Helsinki maçı kadrosu açıklandı, kadroda Samatta yer almadı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 17:43
- Güncelleme : 18.08.2021 - 17:56
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı HJK Helsinki maçları için oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda Dimitris Pelkas, Steven Caulker, Kim Min-Jae, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Mathias Zanka, Mauricio Lemos ve Diego Perotti yer almadı.
SAMATTA KADRODA YOK
Fenerbahçe, sakatlığı olmamasına rağmen HJK Helsinki maçının kadrosuna Mbwana Samatta'yı almadı. Samatta'nın, FFP kuralları nedeniyle kafileye eklenmediği iddia edildi.