Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, sahadan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Union Saint-Gilloise ile oynanan maçın ardından sahayı sedyeyle terk etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunu lider bitirip direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, bu turun ilk maçında Belçika'da Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz maçı 3-0 kazandı ve çeyrek final kapısını araladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4' Dusan Tadic (pen.) kaydetti.

Bu müsabakada ise Fenerbahçe'ye oyuncularından kötü haberler geldi. Sarı-lacivertlilerde maçın ilk yarısında sakatlık geçiren Çağlar Söyüncü oyun kenarına geldi.

Sedyeyle ayrıldı

Daha sonra maçın son dakikalarında İsmail Yüksek de sakatlandı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu, maçın ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan ve başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek'in son durumu yapılan kontroller sonrasında belli olacak.