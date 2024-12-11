Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gördü

İHA
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
Müsabakaya sol bek mevkiinde başlayan Mert Müldür, 69. dakikada kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ
Maçın 57. dakikasında ilk sarı kartını gören Mert, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı müdahale sonrası hakem Irfan Peljto tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
25 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla ilk kez kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE'DE KIRMIZI GÖREN İKİNCİ İSİM
Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe'de kırmızı kart gören ikinci isim oldu.
Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise müsabakasında Bright Osayi-Samuel kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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