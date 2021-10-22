Fenerbahçe'de penaltı şanssızlığı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta 3 penaltı kazanan Fenerbahçe bu atışlardan sadece 1 tanesini gole çevirebildi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'daki maçlarda kazandığı penaltılarda şanssızlık yaşadı.

Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 3 maçta, 3 penaltı kazanırken bunların yalnızca birinde topu ağlarla buluşturabildi.

FRANKFURT MAÇINDA PELKAS KAÇIRDI

Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olurken, mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 1-1 devam eden karşılaşmada topun başına geçen Dimitris Pelkas, penaltıyı kaçırdı. Yunan yıldızın penaltısını kaleci Trapp kurtardı ve Fenerbahçe maçtan bir puanla ayrıldı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Frankfurt maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarlara teşekkür eden Pelkas, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu bana olan saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğe kesinlikle karşılık vereceğim. Sakatlığımdan kurtuldum ve sahalara sağlıklı ve güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim!" ifadelerini kullanmıştı.

ANTWERP MAÇINDA İKİ PENALTI

Kanarya, Royal Antwerp ile oynanan mücadelede ise iki kez penaltı kazandı. Kadıköy'de oynanan mücadelenin 32. dakikasında ilk penaltıyı kazanan Fenerbahçe'de, topun başına Enner Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcu, panenka penaltısı denedi ancak onun vuruşunda top üst direkten döndü ve penaltı kaçtı.

VALENCIA BU KEZ ATTI

Fenerbahçe, Antwerp maçının 42. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Valencia, Almeida'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Sergey Ivanov bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen ikinci kez geçen Valencia, bu kez hata yapmadı ve topu filelere gönderdi.





"PENALTILARI GOLE ÇEVİRMEK İSTERİM"

Antwerp ile oynanan mücadeleden sonra konuşan Valencia, "Attığım penaltıları gole çevirmek isterim. İlk penaltıyı atamadığımda üzüldüm ama ikinci penaltıyı atmak istedim. Futbolda böyle şeyler olabiliyor" şeklinde konuştu.