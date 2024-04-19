Fenerbahçe'de Rodrigo Becao oyuna devam edemedi Temsilcimiz Fenerbahçe'de sakatlanan Rodrigo Becao, Olympiakos'la oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçının 100. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos'u konuk etti.

İlk maçı 3-2'lik skorla Olympiakos'un üstünlüğüyle geçilen eşleşmenin ikinci karşılaşması Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanandı.

Bu kritik müsabakanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Becao sakatlık geçirdi

Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Rodrigo Becao, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Bu sezon sakatlıklarla mücadele eden Brezilyalı stoper, maça devam edemedi.

Becao'nun yerine ise 100. dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü, oyuna dahil oldu.