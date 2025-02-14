Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri formunun zirvesinde

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Anderlecht karşısında da devam etti.
En-Nesyri, 57. dakikada şık bir kafa vuruşu ile sarı-lacivertlilerin 3. golünü kaydetti.
11 MAÇTA 14 GOL
Bu karşılaşma öncesinde takımının son 11 maçında 14 gol kaydeden Faslı santrfor, ligde Alanyaspor karşısında cezası nedeniyle forma giyememişti.
Süper Lig'de 13 ve kupada 3 golü bulunan En-Nesyri, Avrupa'da ise gol sayısını 5'e yükseltti.
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