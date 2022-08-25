Petrol
102.07
0.84%
Euro
18.1192
0.15%
Dolar
18.1654
0.13%
Altın
1.029
0.73%
Borsa
3143
2.70%
Bitcoin
396.296
1.16%
BTXN Coin
4.81
-5.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Fenerbahçe'den Austria Wien maçı öncesi taraftarlara uyarı

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Austria Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.
    • 25.08.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'den Austria Wien maçı öncesi taraftarlara uyarı

    UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Franz-Horr Stadı'nda oynadığı maçta Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

    Sarı-lacivertliler, bu akşam Avusturya ekibini konuk edecek. Kanarya, tur atlaması halinde gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

    Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de oynayacakları maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.

    Kapılar 17.00'de açılacak

    Resmi siteden yapılan açılamada "Taraftarlarımızın dikkatine... Futbol takımımızın bu akşam 20.00’de Austria Wien ile oynayacağı maç için girişlerde yoğunluk yaşanmaması, taraftarlarımızın zorluk yaşamaması adına stadımızın kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır. Taraftarlarımızın maç saatinde yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak stadımıza gelişlerini planlamalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe den Austria Wien maçı öncesi taraftarlara uyarı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Jens Stoltenberg: Ukrayna'ya askeri destek, barış için en iyi yol
    Dünya

    Jens Stoltenberg: Ukrayna'ya askeri destek, barış için en iyi yol

    DSÖ, Ukrayna'da kışın sağlık hizmetlerinde zorluk yaşanabileceğini açıkladı
    Dünya

    DSÖ, Ukrayna'da kışın sağlık hizmetlerinde zorluk yaşanabileceğini açıkladı

    Görüş Bildir