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Avrupa Ligi Haberleri

Fenerbahçe'den Austria Wien maçı öncesi taraftarlara uyarı

Fenerbahçe'den Austria Wien maçı öncesi taraftarlara uyarı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Austria Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.