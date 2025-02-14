Fenerbahçe'den Belçika takımlarına karşı 7. galibiyet

İHA

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu müsabakayla birlikte Belçika ekiplerine karşı 12. maçına çıkarken Anderlecht ile de 7. kez rakip oldu.

BELÇİKA EKİPLERİNE KARŞI 7. GALİBİYET

Anderlecht'e karşı 4. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, bu süreçte Union Saint-Gilloise'yi 2, Royal Antwerp takımını da 1 kez mağlup etti.