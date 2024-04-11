Fenerbahçeli futbolculardan Olympiakos maçı değerlendirmesi Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolculardan açıklamalar geldi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında mücadele etti.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da turu atlayacağız"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci turu geçeceklerine inandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. İlk yarıda takımca ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik."

"Tüm arkadaşlarıma güveniyorum"

Sezonun gidişatını değerlendiren İrfan Can şöyle dedi:

"Uzun bir maraton var önümüzde hem lig hem Konferans Ligi. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ikinci maçta turu geçeceğiz. Fiziksel anlamda iyiyim. Fizik olarak geliştim. İlk yarıdaki pozisyonda Bright kramponunu değiştirsin diye yere yattım, onu görmemiş olabilirsiniz. İstanbul'da turu atlayan taraf olacağız, inanıyorum!"

"Biz Fenerbahçe'yiz, rakip kim olursa olsun kazanmak isteriz"

Fenerbahçe'de Dusan Tadic de maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



Sonuçtan mutlu olmadıklarını söyleyen Tadic şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Maça iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Sonrasında yemememiz gereken goller yedik. Rakibe çok uzak kaldık defansif anlamda. Maçtan önce konuştuğumuz şey, rakibe alan vermemekti, dikkat etmeliyiz demiştik. Topla oynamayı beceren bir rakip. İkinci yarı son 30 dakika çok daha iyiydik. Biz de fazlasıyla zorluklar yarattık rakibe. 3-0'dan 3-2'ye dönmek pozitif ama biz Fenerbahçe'yiz, rakip kim olursa olsun kazanmak isteriz."

"Sonuçtan mutlu değiliz"

İstanbul'daki rövanşı işaret eden yıldız oyuncu şunları dedi:

"Bana göre rakip özellikle son 30 dakikada daha da yoruldu. Biz daha yakın oynadık rakibe defansif anlamda. Fiziksel anlamda üstün geldik. Zorluklar yaşattık. Rakibi analiz edeceğiz. Bu sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Her maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. İstanbul'da 1 maç daha var. Taraftarımızın desteğiyle birlikte iyi bir futbolla yarı finale yükselmek istiyoruz."

"Fenerbahçe formasını giyen herkes mücadelesini veriyor"

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek de kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulunan isimlerden biri oldu.

İsmail Yüksek şunları söyledi:

''Haftaya Kadıköy'de bir maç var. Orada turu geçeceğimize inanıyorum. İsimlere takılıp kalmak ayıp olur. Fenerbahçe formasını giyen herkes mücadelesini veriyor, en iyisini vermeye çalışıyor. Bazen biz, bazen onlar iyi oynuyor. Birliktelik önemli. Sahada arma önemli. Herkes bunu biliyor zaten. Bugün reaksiyon gösterdik 3-0'dan sonra, Yunanistan'a tekrar dönmeyi istediğimizi gösterdik."

"İnşallah evimizde turu geçeceğiz"

Yıldız oyuncu son olarak, ''Mağlubiyetle ayrılıyoruz buradan ama Kadıköy'de avantajlı olan bizi. İnşallah evimizde turu geçeceğiz. Allah'ın izniyle, inşallah tur atlayan biz olacağız." şeklinde konuştu.