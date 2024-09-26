Fenerbahçeliler isyanda: Bu kırmızıysa Davinson Sanchez de kırmızı görmeliydi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti.
Maçın 73'üncü dakikasında Fenerbahçe'nin oyuncusu Kevin Mac Allister, En Nesyri'ye yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü. Bu olay, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.
Bu olayın yankıları sadece Union SG maçıyla sınırlı kalmadı.
(Görüntü TRT 1'den alınmıştır)
"DAVINSON NEDEN SARI KART GÖRDÜ?"
Hafta sonu oynanan derbide, çok benzer bir pozisyonda Davinson Sanchez, Dzeko'ya yaptığı hareketten dolayı sadece sarı kart gördü.
Sosyal medyada, Fenerbahçe taraftarları ve bazı yorumcular, Davinson Sanchez'e gösterilen sarı kartın adaletli olmadığını, benzer pozisyonda Kevin Mac Allister'a kırmızı kart gösterilmesiyle çeliştiğini savunarak hakem kararlarına tepki gösterdi.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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