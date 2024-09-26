Haberler



Avrupa Ligi



Fenerbahçeliler isyanda: Bu kırmızıysa Davinson Sanchez de kırmızı görmeliydi

Fenerbahçeliler isyanda: Bu kırmızıysa Davinson Sanchez de kırmızı görmeliydi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi ağırladı ve maçın 73'üncü dakikasında Kevin Mac Allister'ın kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Galatasaray derbisinde Davinson Sanchez'in benzer pozisyonda sadece sarı kart görmesi, Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettirdi.