Fenerbahçe'nin 18 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

İHA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin tek golü Alexander Djiku'dan geldi.

SERİ SONA ERDİ

Bu müsabaka öncesi Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçta kaybetmeden Fenerbahçe, yenilgi yaşadı.

2025 YILINDA BİR İLK

Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetin ardından 2025 takvim yılında ilk yenilgisini aldı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 3. YENİLGİ

Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, lig aşamasında AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya kaybetmişti.