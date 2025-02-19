Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı.

MAXIMIN VE CENGİZ DE YOK

Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin de Belçika kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde:

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Ercan Ertan
Muhabir