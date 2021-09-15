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    Fenerbahçe'nin en büyük kozu Mesut Özil

    Vitor Pereira, Frankfurt’u Mesut Özil ile yıkmayı planlıyor. Formunu her geçen gün artıran, morali çok yüksek olan dünyaca ünlü yıldız, yarınki karşılaşmada takımının en önemli kozu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 15:53
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    Fenerbahçe'nin en büyük kozu Mesut Özil

    Fenerbahçe , Avrupa Ligi D grubu’ndaki macerasına yarın Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak.

    Sarı-lacivertliler, 1. torbadan gelen güçlü rakibi karşısında iyi bir skor almak için sıkı şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

    Vitor Pereira, bu önemli mücadeleye Mesut Özil’i özel olarak hazırlıyor. Almanya’da doğup büyüyen, yıllarca bu ülkenin Milli Takımı için ter döken dünyaca ünlü yıldız, Frankfurt’u yakından tanıyor. Portekizli teknik adam, yarınki karşılaşmada öğrencisine fazlasıyla güveniyor.

    Fenerbahçe nin en büyük kozu Mesut Özil #1

    FRANKFURT MAÇINI DÜŞÜNEREK MESUT’U OYUNDAN ALDI

    Mesut Özil, hem fiziki hem de forma olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yıldız futbolcu, Sivas karşısında iyi bir performans sergilemişti. Pereira, Mesut’u 59’da oyundan aldığı için eleştirilse de Portekizli teknik adamın, Frankfurt maçını düşünerek bu hamleyi yaptığı öğrenildi.

    Tecrübeli oyuncunun morali de son derece yüksek. Mesut, dünkü antrenmana sadece performansıyla değil, yaptığı esprilerle de damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, çift kale maçta yaptığı harika asistlerle hazır olduğunu gösterdi.

    Fenerbahçe nin en büyük kozu Mesut Özil #2

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