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    Fenerbahçe'nin faul itirazı

    Rennes, Fenerbahçe karşısında 5. dakikada Gouiri ile öne geçerken temsilcimiz pozisyon başlangıcında İrfan Can'a yapılan hareket için faul bekledi.
    • 27.10.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 20:18
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    Fenerbahçe'nin faul itirazı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Rennes ile karşılaşırken, sarı-lacivertliler 5. dakikada gelen gol sonrası bir faul bekledi.

    İrfan Can yerde kaldı, Rennes golü buldu

    Bu dakikada İrfan Can Kahveci, Ugochukwu ile orta alanda girdiği ikili mücadeleyi kaybetti ve yerde kaldı.

    Devam eden pozisyonda sol kanattan gelişen Rennes atağında Truffert'in sol kanattan ortasında Amine Gouiri topu ağlara gönderdi.

    Karar değişmedi

    Fenerbahçe, bu pozisyonda İrfan Can'a faul yapıldığı yönünde bir itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi ve gol geçerli sayıldı.

    Fenerbahçe nin faul itirazı #1

    Fenerbahçe nin faul itirazı #2

    Fenerbahçe nin faul itirazı #3

    (Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)


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