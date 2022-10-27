Fenerbahçe'nin faul itirazı

Rennes, Fenerbahçe karşısında 5. dakikada Gouiri ile öne geçerken temsilcimiz pozisyon başlangıcında İrfan Can'a yapılan hareket için faul bekledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Rennes ile karşılaşırken, sarı-lacivertliler 5. dakikada gelen gol sonrası bir faul bekledi.

İrfan Can yerde kaldı, Rennes golü buldu

Bu dakikada İrfan Can Kahveci, Ugochukwu ile orta alanda girdiği ikili mücadeleyi kaybetti ve yerde kaldı.

Devam eden pozisyonda sol kanattan gelişen Rennes atağında Truffert'in sol kanattan ortasında Amine Gouiri topu ağlara gönderdi.

Karar değişmedi

Fenerbahçe, bu pozisyonda İrfan Can'a faul yapıldığı yönünde bir itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi ve gol geçerli sayıldı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)