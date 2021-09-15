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    Fenerbahçe'nin Frankfurt maçında beklenen 11'i

    Avrupa Ligi maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira maçın 11'ini belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 09:18
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    Fenerbahçe'nin Frankfurt maçında beklenen 11'i

    16 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanında Avrupa Ligi D Grubu ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler Vitor Pereira'nın kadro tercihinde.

    İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, maçta forma giymeleri beklenmiyor. Öte yandan Miha Zajc'ın da durumu belirsiz.

    PELKAS 11'E DÖNÜYOR

    Eintracht Frankfurt maçında galibiyet düşünen Fenerbahçe'de sakatlığı tamamen geçen Pelkas'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

    Pereira'nın Frankfurt maçı 11'i: Altay, Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Pelkas, Meyer, Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia

    Fenerbahçe nin Frankfurt maçında beklenen 11 i #1

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