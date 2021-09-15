- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Fenerbahçe'nin Frankfurt maçında beklenen 11'i
Fenerbahçe'nin Frankfurt maçında beklenen 11'i
Avrupa Ligi maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira maçın 11'ini belirledi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 09:18
16 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanında Avrupa Ligi D Grubu ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler Vitor Pereira'nın kadro tercihinde.
İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, maçta forma giymeleri beklenmiyor. Öte yandan Miha Zajc'ın da durumu belirsiz.
PELKAS 11'E DÖNÜYOR
Eintracht Frankfurt maçında galibiyet düşünen Fenerbahçe'de sakatlığı tamamen geçen Pelkas'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Pereira'nın Frankfurt maçı 11'i: Altay, Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Pelkas, Meyer, Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia