Fenerbahçe'nin galibiyeti Belçika basınında yankı uyandırdı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendiği karşılaşma ülke basınında geniş yer buldu. Belçika medyası ağır yenilgiyi "Sinir bozucu" olarak nitelendirdi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe, rövanş öncesi avantajı eline aldı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'nın resmi müsabakalarda iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Bu mücadelenin rövanşı, 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

Maç Belçika basınında yankı uyandırdı

Sarı-lacivertli temsilcimizin bu zaferi ise Belçika basınında geniş yer buldu. Medya, Union Saint-Gilloise'nın mucizeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İşte maç sonrası atılan manşetler:

Bruzz

Union'un F.Bahçe karşısında sinir bozucu akşamı.

HLN

Batshuayi ve F.Bahçe'nin skorları Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı.

RTBF

3 şans, 3 gol: Fenerbahce ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise'a gerçekçilik dersi verdi.

NIEUWSBLAD