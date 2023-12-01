Fenerbahçe'nin grubunda Ludogorets, Spartak Trnava'yı yendi Ludogorets, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında konuk olduğu Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

Grubun diğer maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets, Slovak kulübü Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

Ludogorets'in gollerini 74'te Kwadwo Duah ve 90+5'te Matias Tissera aterken Spartak Trnava'nın tek sayısını 78. dakikada Erik Daniel kaydetti.

Sıralama son maçlarda belli olacak

Bu beraberlikle puanını 9'a çıkartarak averajla Fenerbahçe'nin önünde 2. sıraya yerleşen Ludogorets gruptaki son maçta 10 puanlı lider Nordsjaelland'ı ağırlayacak.

1 puanda kalarak gruptan çıkma şansını tamamen kaybeden Spartak Trnava ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.