Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği pozisyon

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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

FENERBAHÇE'NİN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Lyon'da Sael Kumbedi, 31. dakikada Sebastian Szymanski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi.

İrfan Can Kahveci, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Hakem Simone Sozza'ya VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve Kumbedi, sarı kart ile cezalandırıldı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)