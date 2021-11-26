Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kupa 2 defterini kapattı. Son hafta formalite maçında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Play-Off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması gözden kaçmıyor.

MUHTEMEL RAKİPLER

Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin olası rakipleri şöyle:

Roma (İtalya)

Tottenham (İngiltere)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

KONFERANS LİGİ NEDİR?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım, bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.