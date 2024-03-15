Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'u yakından tanıyalım Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Yunanistan Ligi'nde 4. durumda bulunan ve geçtiğimiz turda da İsrail takımı ekibi Maccabi Tel Aviv'i eleyen kırmızı-beyazlıları yakından inceleyelim.

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Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde, son 16 turunda rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina, Lille, PAOK, Viktoria Plzen ve Olympiakos takımları yer aldı.

Kura çekimini, kariyerinde AEK ve Sevilla formaları da giyen eski Yunan futbolcu Vasilios Tsiartas gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini ise evinde oynayacak. Fenerbahçe, tur geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille müsabakasının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe, finale yükselmesi durumunda da çekilen kura ile birinci takım konumunda yer alacak.

Maçlar ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11 Nisan’da, rövanş müsabakaları 18 Nisan’da oynanacak.

Turnuvada yarı final ilk karşılaşmaları 2 Mayıs’ta, ikinci maçlar da 9 Mayıs’ta yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan’ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Olympiakos Yunanistan'ın en başarılı takımı konumunda

Yunanistan'ın Pire kentinde 10 Mart 1925 yılında kurulan ve maçlarını Karaiskakis Stadyumu'nda oynayan Olympiakos, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'in yönetiminde maçlarına çıkmaktadır.

99 yıllık tarihinde 47 kez Yunanistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Olympiakos, 28 kez Kypello Ellados şampiyonluğu bulunan Olympiakos, 4 kez de Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmıştır.

Ligde 4. sıradalar

2023-2024 sezonunda Yunanistan Süper Ligi'ni topladığı 57 puanla tamamlayan Olympiakos, ligi üçüncü sırada bitirerek play-off'lara katılma şansını elde etti.

Play-off'lardaki ilk maçında Fatih Terim'in başında olduğu Panathinaikos'a 3-1'lik skorla mağlup olan Olympiakos 4. sıraya geriledi.

Kırmızı-beyazlılar bir sonraki maçında Yunanistan'da normal sezonu lider olarak tamamlayan AEK ile karşılaşacak.

Süper Lig'den tanıdığımız isimler forma giyiyor

Bu sezon bazı aksilikler yaşayan 110 milyon euro kadro değerine sahip Olympiakos'ta Daniel Podence, David Carmo, Fran Navarro, Andre Horta, ve Konstantinos Fortounis gibi isimler öne çıkan oyuncular oluyor.

Aynı zamanda bir dönem Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ayoub El Kaabi ve yine bir dönem ligde Giresunspor forması giyen Chiquinho, tanıdık isimler olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

En büyük başarılarını 1999 yılında yaşadılar

Avrupa kupalarında 1958-59 sezonundan beri yer alan Yunan ekibi, tarihinin en büyük başarısına 1998-99 sezonunda ulaştı.

1998-99'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Olympiakos, aynı turnuvada 6 kez de son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezonla beraber 4. kez son 16 turuna kaldı.

Olympiakos, 1989-90, 2004-05 ve 2011-12 sezonlarında Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında yer aldı.

Bu sezon Avrupa'da ne yaptılar?

Olympiakos, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı. Yunanistan ekibi, bu turda Genk'i 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi ve play-off turuna kaldı.

Olympiakos, bu turda Cukaricki'yi 3-1 ve 3-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda Freiburg, Backa Topola ve West Ham United ile yer alan Olympiakos, grubu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla tamamladı. West Ham United ve Freiburg'un ardından grupta üçüncü sırada yer alan Olympiakos, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Yunanistan ekibi, Konferans Ligi son 16 play-off turunda Ferencvaros'u iki maçta da 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Üç farktan geri döndüler

Olympiakos, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise adeta bir mucizeye imza attı. Yunanistan ekibi, sahasındaki ilk maçta Maccabi Tel Aviv'e 4-1 kaybetti.

Rövanş maçında büyük bir sürpize imza atan Olympiakos, 90 dakikayı 4-1 önde tamamladı. Yunan ekibi, uzatmalarda iki gol daha bularak sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İç sahada 4-1 mağlup olduğu Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 6-1 yenen Olympiakos, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler sonrası çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı evinde 3+ farkla kaybedip tur atlayan ilk takım oldu.