Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, hazırlıklarını noktaladı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

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DHA

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda, teknik direktör Alexander Blessin yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, saha içinde mini bir toplantıyla başladı.

Taktiksel çalışmalar yapıldı

Daha sonra ısınma ve koşu çalışması yapılan idman, 3’erli gruplar halinde tempolu 5'e 2 çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)