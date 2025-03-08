Fenerbahçe'nin Rangers'ı eleme ihtimali açıklandı

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç takımı Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada tur şansını zora sokan sarı-lacivertilerin, çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı.

TUR İHTİMALİ YÜZDE 12

Ünlü futbol veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe-Rangers karşılaşması sonrası iki takımın çeyrek final oynama şansını hesapladı.

Buna göre Rangers'ın tur şansı yüzde 88 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin İskoçya'da Rangers'ı devirerek çeyrek finale yükselme ihtimali ise yüzde 12 olarak belirlendi.

RÖVANŞ İSKOÇYA'DA

Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe saat 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda Rangers'la karşı karşıya gelecek.