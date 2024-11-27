Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Jindrich Trpisovsky yönetimindeki Çekya ekibi Slavia Prag ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
28 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak ve Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.
Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.
KAMP KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
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