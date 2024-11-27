Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Jindrich Trpisovsky yönetimindeki Çekya ekibi Slavia Prag ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

28 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak ve Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.

KAMP KADROSU