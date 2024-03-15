Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin ardından, Viktoria Plzen, Fiorentina, PAOK, Aston Villa, Club Brugge, Lille ve Olimpiakos çeyrek finale adını yazdırdı.

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan maçların ardından sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu.

Fenerbahçe tur atladı

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup olsa da skor avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-0



Fenerbahçe-Union Saint - Gilloise (Belçika): 0-1



PAOK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1



Fiorentina (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1



Aston Villa (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-0



Club Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 3-0



Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1



Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-6

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)