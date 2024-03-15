Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan maçların ardından sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu.
Fenerbahçe tur atladı
Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup olsa da skor avantajıyla çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında alınan sonuçlar şöyle:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-0
Fenerbahçe-Union Saint - Gilloise (Belçika): 0-1
PAOK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1
Fiorentina (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1
Aston Villa (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-0
Club Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 3-0
Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-6
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