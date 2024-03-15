Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 3-0 yenmiş, sahasında ise 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımın çeyrek finalde eşleştiği rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Rakip Olympiakos
Temsilcimiz, çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Aston Villa - Lille maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final eşleşmeleri
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
Yarı final eşleşmeleri
Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
Maçlar ne zaman?
Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı finalin ilk ayağı 2 Mayıs'ta, rövanş ise 9 Mayıs'ta oynanacak.
Turnuvanın finaline 29 Mayıs Çarşamba günü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.
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