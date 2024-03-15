Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti
ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 3-0 yenmiş, sahasında ise 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımın çeyrek finalde eşleştiği rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Rakip Olympiakos

Temsilcimiz, çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Aston Villa - Lille maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final eşleşmeleri

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

Yarı final eşleşmeleri

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK

Maçlar ne zaman?

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finalin ilk ayağı 2 Mayıs'ta, rövanş ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

Turnuvanın finaline 29 Mayıs Çarşamba günü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.