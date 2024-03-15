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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Fenerbahçe, kırmızı-beyazlı takımı elemesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille maçının galibi ile karşılaşacak.