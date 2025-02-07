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Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu Fenerbahçe, UEFA listesine Milan Skriniar, Filip Kostic ve Anderson Talisca'yı ekledi! Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde listeden çıkarıldı. Anderlecht maçlarında yeni isimler sahada olacak.