Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu öncesi kadro listesini güncelledi.
Jose Mourinho, yeni transfer Diego Carlos'un sakatlığı nedeniyle Milan Skriniar, Filip Kostic ve Anderson Talisca'yı listeye eklerken Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi listeden çıkardı.
UEFA LİSTESİNE EKLENEN İSİMLER
Milan Skriniar: Savunmaya güç katacak tecrübeli stoper.
Filip Kostic: Kanat bölgesinde hız ve asist potansiyeli.
Anderson Talisca: Orta saha ve hücumda yaratıcılık.
UEFA LİSTESİNDEN ÇIKARILAN İSİMLER
Samet Akaydin (Takımdan ayrıldı)
Becao (Sakat)
Jayden Oosterwolde (Sakat)
ANDERLECH MAÇLARINDA SAHADA OLACAKLAR
Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı play-off maçlarında, listeye eklenen bu 3 isim görev alacak.
Mourinho, Diego Carlos'un sakatlığı nedeniyle savunma ve orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor.
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