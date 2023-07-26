Fenerbahçe'nin Zimbru kadrosunda 2 değişiklik Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda Zimbru ile oynanacak UEFA Konferans Ligi maçı öncesinde kadroda 2 değişiklik yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu konuk edecek.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Bu maç öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe kadrosunda değişikliğe gitti.

King ve Samet kadroya alındı

Sarı-lacivertliler UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yer alan Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın'ı kadroya ekledi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: