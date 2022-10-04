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    Fenerbahçe'ye 3 kötü haber

    Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AEK Larnaca maçı öncesi 3 yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
    • 04.10.2022 - 18:18
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    Fenerbahçe'ye 3 kötü haber

    Avrupa Ligi B Grubu'nda 4 puanı bulunan Fenerbahçe , gruptaki üçüncü karşılaşmasında perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

    Pazar günü derbide deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları AEK Larnaca maçının hazırlıklarına dün başlamıştı. Dünkü antrenmana Johua King ve Luan Peres sakatlıkları nedeniyle katılmamıştı.

    3 oyuncu oynamayacak

    Pazar günü oynanan Beşiktaş derbisinde de Mert Hakan Yandaş'ın dizine darbe aldığı öğrenildi. Dizinde travma tespit edilen yıldız futbolcunun AEK Larnaca maçında oynayamayacağı öğrenildi. Mert Hakan'ın yanı sıra bugünkü antrenmana da çıkmayan Johua King ve Luan Peres oynayamayacak.

    Fenerbahçe, perşembe akşamı saat 22.00'de Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca'yı konuk edecek. B grubunda Fransız temsilcisi Rennes ve Fenerbahçe'nin 4 puanı bulunurken AEK Larnaca'nın 3 puanı bulunuyor. Grupta son sırada bulunan Dinamo Kiev'in ise puanı yok.

    Deplasmanda Dinamo Kiev'i mağlup eden Güney Kıbrıs temsilcisi, grubun güçlü takımı Rennes'e ise 90. dakikada yediği golle mağlup olmuştu. Larnaca'da geçen sene Göztepe 'de oynayan Bosna Hersek'li kaleci Kenan Piric de forma giyiyor.


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