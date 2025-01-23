Fenerbahçe'ye iki isimden kötü haber! Midtjylland maçında yoklar

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Lyon ile karşılaşırken rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu müsabakada ise ev sahibi ekip Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi.

Sarı-lacivertli takımda yıldız oyuncular Sofyan Amrabat ve Osayi Samuel gördükleri sarı kart nedeniyle Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımlarını yalnız bırakacak.

AMRABAT, 72'DE SARI GÖRDÜ

Mücadeleye 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 72. dakikada sarı kart gördü.

Orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Amrabat, cezalı duruma düştü.

Amrabat, bu sezon Twente ve Athletic Bilbao mücadelelerinde sarı kart gördü.

DAHA SONRA OSAYI, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadeleye 11'de başlayan Osayi Samuel, 87. dakikada sarı kart gördü.

Lyon atağında rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Osayi Samuel, cezalı duruma düştü.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında sarı kart gördü.

Osayi Samuel, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görmüştü.