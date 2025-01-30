Fenerbahçe'ye kötü haber! Allan Saint-Maximin, kadrodan çıkarıldı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak.
Bu kritik müsabaka öncesinde ise sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.
KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de Midtylland maçı öncesinde Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
SON ANA KADAR KENDİSİNİ DENEDİ
TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
Habere göre; Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denedi fakat nihai karar bu şekilde oldu.
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