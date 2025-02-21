Fenerbahçe'ye iki kötü haber! Fred ve Osayi cezalı duruma düştü

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk oldu.
Lotto Park'ta oynanan müsabakada sarı-lacivertlilere iki kötü haber birden geldi.
FRED VE OSAYI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Fred ve 53. dakika Bright Osayi-Samuel sarı kart gördüler.
İki futbolcu, sarı-lacivertlilerin son 16 turunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers veya Yunan takımı Olympiakos ile eşleşecek.
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