Fenerbahçe'ye iki kötü haber! Fred ve Osayi cezalı duruma düştü
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk oldu.

Lotto Park'ta oynanan müsabakada sarı-lacivertlilere iki kötü haber birden geldi.

FRED VE OSAYI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Fred ve 53. dakika Bright Osayi-Samuel sarı kart gördüler.

İki futbolcu, sarı-lacivertlilerin son 16 turunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers veya Yunan takımı Olympiakos ile eşleşecek.

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Emre Çalışkan
Editor