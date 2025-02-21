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Avrupa Ligi



Fenerbahçe'ye iki kötü haber! Fred ve Osayi cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'ye iki kötü haber! Fred ve Osayi cezalı duruma düştü Fred ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştü.