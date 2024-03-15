Fenerbahçe'ye UEFA'dan taraftar yasağı UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olimpiakos ekibiyle eşleşti.

Temsilcimizin Olympiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen bu kura çekiminin ardından ise sarı-lacivertlilere UEFA'dan kötü bir haber geldi.

3 deplasmana taraftar götürülmeyecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verildi.

UEFA ayrıca, Sarı-lacivertlilerin 80 bin euro para cezası ve deplasman tribününde kırılan 15 koltuğun onarımı için Union Saint-Gilloise ile temasa geçilmesini talep etti.

Neler olmuştu?

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.