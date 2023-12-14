Ferdi Kadıoğlu: Biz Fenerbahçe'yiz, kupalar için oynarız

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Spartak Trnava ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibini 4-0'lık skorla yenerek son 16'ya kaldı.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu 36. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dusan Tadic’in pasıyla fileleri havalandıran Ferdi, bu sezonki 2. golüne imza attı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru filelerini de havalandırmıştı.

Süper Lig’de 14 maça çıkan Ferdi’nin 2 asisti bulunuyor. Ferdi, Avrupa Konferans Ligi’nde ise bugün 9. maça çıktı.

"Hedeflerimize doğru gidiyoruz"

Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu, Slovakya ekibi karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Ferdi, şu ifadeleri kullandı:

Harika bir galibiyet elde ettik. Hem gol için hem de galibiyet için çok mutluyum. Grubu lider bitirmek de bizler için iyi bir şey. Bir tur atlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hedeflerimize doğru gidiyoruz.