Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elendikleri Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık. Ortaya koyduğumuz performanstan dolayı gurur duyabiliriz. Bu maçı unutup ligde oynayacağımız Sivas maçına odaklanacağız" dedi.

"Penaltıları kaçırınca sonuç böyle oluyor"

Sözlerine devam eden 24 yaşındaki milli futbolcu, "İkinci yarı çok baskılı oynadık. 20 dakika boyunca rakibi ablukaya aldık ama maalesef gol bulamadık. Penaltılar zaten şans oyunu gibi. Livakovic iyi penaltı çıkardı ama kaçırdığımız penaltılar vardı. Bunları kaçırınca sonuç böyle oluyor" ifadelerini kullandı.