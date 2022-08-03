Ferdi Kadıoğlu: Slovacko'dan Kiev maçının intikamını alacağız

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Slovacko maçına Dinamo Kiev karşısında alınan sonucu unutturmak için çıkacaklarını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlarken Fenerbahçe’nin yeni transferi Ezgjan Alioski hakkında da yorum yaptı.

“Telafi edeceğiz”

Dinamo Kiev karşısında alınan kötü sonucu unutturmak istediklerini belirten 22 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"Bir önceki maçın intikamını alacağız, telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz. Slovacko iyi bir takım. Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu, önümüze devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, onlar için hazır olduğumuzu göstereceğiz."





“Böyle oyuncuların olması iyidir”

Ezgjan Alioski hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Kendisi iyi bir futbolcu. Böyle oyuncuların olması iyidir. Hocamızla bu konuyu daha konuşmadık. İleride konuşacağız." ifadelerini kullandı.