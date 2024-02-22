Fernando Muslera, Çekya'da gündemden düşmüyor: Dağ gibi adamı geçmemiz lazım Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşmada Sparta Prag'a karşı galibiyet almamızın baş aktörü olan Fernando Muslera, Çek basınında da övgü yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag'ı son dakikada gelen golle 3-2 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Sparta Prag maçının son anlarında yüzüyle yaptığı kurtarışla Çek taraftarlarını hüzne boğarken; bu kurtarışın hemen ardından gelen Icardi'nin golü sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.

Çekya basını, rövanş karşılaşması öncesi tecrübeli file bekçisini mercek altına alarak bir değerlendirme yaptı.

"Muslera etkileyici bir kaleci"

Idnes Gazetesi, Muslera olmasaydı Prag'ın ilk maçı kazanacağını belirterek Muslera'yı refleks, güven ve sakinlik kelimeleri ile özetledi:

Büyük refleks, sakinlik, güven. Muslera'nın Galatasaray'daki performansı etkileyici. Sparta'ya karşı elinden gelen her şeyi yaptığı ilk maçtaki performansı da cabası.

"Galatasaray kaybedebilirdi"

Başlangıçta Birmancevic'in şutunu nakavt etti, Kucht'un sevincini engelledi ve özellikle son dakikalarda, önünde geri adım atmadığı ve sert bir şut için son ana kadar beklediği defans oyuncusu Wiesner'in tek başına baskını sırasında parladı. Eğer Muslera, herhangi birinin yapacağı gibi içgüdüsel olarak toptan korkup biraz kaçmış olsaydı Galatasaray kaybedebilirdi. Kaptanın yüzüyle yaptığı inanılmaz kurtarışın ardından Icardi'nin golü geldi ve Prag maçı 3-2 kaybetti. 37'lik muhteşem menzilli ve hızlı ayaklı akrobat Muslera son 13 yıldır kalede olmasaydı Aslan nerede olurdu?

"Dağ gibi bir adam"

"6 lig şampiyonluğu, 4 ulusal kupa kazandı ve 2015 yılında Türkiye'de en iyi futbolcu seçildi. O olmazsa Galatasaray'ın başı dertte. Sparta'ya karşı kazanılan zaferden sonra gazeteciler onu 'Adam bir dağ gibiydi' sözleriyle övdü. Sparta'nın görevi belli; Fernando Muslera'yı geçmek! Ama nasıl? Çizgide harika bir refleksi var. Uzaktan şutları çıkarıyor. Son saniyeye kadar konsantre olarak kalede güven veriyor."

Haberin içerisinde, Muslera'nın 2020'de Rize maçında geçirdiği sakatlık sonrası ayağında 2 kırık tespit edildiği belirtilerek, yıldız kalecinin profesyonelliğine de vurgu yapıldı.

"Zayıf yönlerini bulun"

Çek basınında, Muslera'nın zayıf yönlerinin araştırılıp, maç öncesinde futbolcuların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiği de yazıldı.

Sizce deneyimli eldivenin zayıf noktası var mı, varsa nedir?