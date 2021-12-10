Fernando Muslera: Namağlup lider olmayı hak ettik

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, grup liderliği için " Camiamıza taraftarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Lazio maçının ardından konuştu.

Uruguaylı kaleci maç sonu yaptığı açıklamada namağlup lider olarak gruptan çıkmayı hak ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN"

"Bugün yüzde yüzünü veren bir Galatasaray vardı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün bir kez daha lider olmayı hak ettiğimizi gösterdik. Hiç kaybetmeden gruptan çıkıyoruz. Camiamıza taraftarımıza armağan olsun. Taraftara özel olarak armağan olsun."