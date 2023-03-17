Feyenoord, Orkun'un yıldızlaştığı maçta Shakhtar'a 7 attı Uefa Avrupa Ligi son 16 turunda Feyenoord, Shakhtar Dontesk'i 7-1 yenerek elemeyi başardı. Bu mücadeleye ise milli oyuncumuz Orkun Kökçü damgasını vurdu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Feyenoord ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Stadion Feijenoord'da oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu. Feyenoord, rakibini 7-1 mağlup etti.

Feyenoord fark attı

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Santiago Tomas Gimenez, 24 ve 38. (P) dakikalarda Orkun Kökçü, 49 ve 60. dakikada Oussama Idrissi, 64. dakikada Alireza Jahanbakhsh, 66. dakikada Danilo attı.

Shakhtar Donetsk'in tek golünü ise 87. dakikada Kevin Jesus Kelsy Genez kaydetti.

Orkun Kökçü, 2 gol ve 1 asistle oynadı

Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, iki gollün yanı sıra, beşinci golde asist yapan isim oldu.

Shakhtar Donetsk'i ikinci maçta rahat bir şekilde eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.