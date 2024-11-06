İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenen Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İHTİYACIMIZ OLAN BİR GALİBİYETTİ"

Güzel bir İstanbul akşamında güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Uçar, şu şekilde konuştu:

İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncuların çabasından dolayı mutluyuz. Teknik heyete teşekkür ediyoruz. Bizim için değerli ve kazanılması gereken bir maçtı. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar.

"GALİBİYETLER DEVAM EDECEK"

Kadro yapılanması için yabancı sayısının azalması gerektiğini dile getiren Feyyaz Uçar, şu açıklamayı yaptı:

Tamamen takımı değiştiriyoruz. Yeniden yapılanıyoruz. Geldiğimizden itibaren 31 oyuncuyla vedalaştık. 11 yeni mukavele yaptık. Bunlar olurken sabır gerekiyor. Sezon başında güzel başlangıç oldu ama konuşmak için erkendi. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek. Oyuncu fazlalığımız var. Eğer vedalaşmalar olursa devre arasında ya da sezon sonunda yapılanma devam edecek. Biraz sabır gerekiyor. Sezon uzun, tabii ki kayıplar olacak. Galibiyetler devam edecek.

"AMACIMIZ SEZON SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDE OLMAK"

Alınan galibiyetin önemine değinen Uçar, şu şekilde konuştu:

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığımız bu galibiyet çok değerli. Play-off grubunda olmak istiyoruz. Bu galibiyet büyük bir avantaj sağladı. Yolumuz uzun. Avrupa’da ve ligde çok maç var. Kadromuzun derinliği konusundaki eleştiriler haklı ama hepsi hemen olmuyor. Bazı oyuncuların olmadığı maçlarda zorlandığımız oldu, bunu kabul ediyoruz. Bunun alternatiflerini oluşturacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak ve Avrupa’da da play-off sonrası yürüyebildiğimiz kadar yürümek.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Sabır gerektiren bir zamanda olduklarını aktaran Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Bunu vaat ederek geldik. Biraz sabır gösterilirse bu süreci daha güzel atlatacağız diye düşünüyorum.

"SEMİH'İN GOL ATMAMASI BASKI OLUŞTURUYORDU"

Bu sezon ilk golünü atan Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Feyyaz Uçar, şunları dedi:

Santrfor golle beslenir. Gol atınca rahatlar, özgüveni yerine gelir. Semih’in gol atamaması baskı oluşturuyordu. Bugün attığı gol önemli bir goldü. Bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Semih hem kanatta hem de santrforda oynayabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Muçi'den beklentimiz var. Maliyeti yüksek. Onu bir yıldız olarak aldık. Aldığımız meblağdan daha yükseğine satmak amacımız ama Beşiktaş’ta yapacağı işler var. Bugün gol atmasını istediğiniz iki oyuncu diye sorsaydınız bu iki ismi söylerdim.

"MACCABI TEL AVIV MAÇI SEYİRCİZ OYNANACAK BÜYÜK İHTİMALLE"

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Maccabi Tel Aviv mücadelesi hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, şu açıklamalarda bulundu:

Maccabi Tel Aviv maçı seyircisiz oynanacak büyük ihtimalle. Aday şehirlerden hangisi uygunsa sorumlumuz gidip tespitlerde bulunacak ve biz de UEFA'ya ileteceğiz.

"BÜYÜK CAMİALARDA BAŞARININ SÜREKLİLİĞİ İSTENİR"

Maçın bazı bölümlerinde tepki gösteren taraftarları anlayabildiğini de dile getiren Uçar, şu şekilde konuştu:

Büyük camialarda başarının sürekliliği istenir. İki kupamız var kısa sürede. Taraftarın daha büyük beklentisi şampiyonluk. Çok doğal. Geçen seneye mi döneceğiz endişesi vardı. Bu sene geçen seneki gibi olmayacak. Her kulvarda olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın menfaatlerinde yanlış şeyler olursa mutlaka müdahale edeceğiz. Bu sene Beşiktaş'ı hedeflerinin içinde tutmak istiyoruz.

"TEK BAŞIMIZA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Yabancı VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı: