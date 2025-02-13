Filip Kostic: Avrupa'da oynamayı özlemişim

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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Anderlecht karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Kostic, "Zor bir maçtı. Bana göre sahada kollektif anlamda iyi iş çıkardık, bunu yapmak istiyorduk. Sonuçtan mutluyuz ama bu daha ilk maç, 1 hafta sonra bir maç daha var. İyi dinleneceğiz, iyi hazırlanacağız, konsantre olacağız, önümüze bakacağız." dedi.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İHTİYACIM OLAN BİR ŞEYDİ"

Açıklamalarına devam eden Sırp futbolcu şöyle dedi:

"Kendi adıma mutluyum. Avrupa'da oynamak ihtiyacım olan ve özlediğim bir şeydi. Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız bizi harika desteklediler. Bu destek bize enerji verdi. Biz de sahada yapmamız gerekenleri ortaya koyduk. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Aynısını orada da yapmalıyız."

"BALKAN KÖKENLİ FUTBOLCULARLA OYNADIĞIM İÇİN KEYİF ALIYORUM"

Kostic, son olarak şunları söyledi: