Filip Kostic: Şu anda finali konuşamayız

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Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesinde Filip Kostic, açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ!"

Basın toplantısında konuşan Filip Kostic, "Ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım, çünkü takıma geç katıldım. Kolay değildi tribünde olmak. O maçların hepsinde oynayabilmeyi dilerdim. Yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Takımla sürekli birlikte olmam önemli. Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayacağım için mutluyum. Taraftarlarımız önünde oynuyor olmak önemli. Bize ekstra enerji veriyorlar. Birlik olmamız önemli, birlikte çok şey başarabiliriz." dedi.

"ŞU AN FİNAL DÜŞÜNEMEYİZ"

Fenerbahçe'nin Avrupa2daki hedefiyle ilgili görüşü sorulan Kostic "Bizler şu anda finali düşünemeyiz. Finalden çok uzaktayız. Adım adım, maç maç bakmalıyız. Pozitif düşünüyorum, iyi bir takımımız var ama sıkı çalışmalıyız. Büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum, çünkü bu takım her şeyi kazanma mantalitesinde bir takım." ifadelerini kullandı.

"BEN DE DAHA İYİ OLMAK İSTERİM"

"Jose Mourinho ortaları havadan yapmanızı istiyor mu?" şeklindeki bir soru üzerine Kostic, "Bizler kendi aramızda her şeyi konuşuyoruz. Forvetlerimizin ne yapacaklarını çok iyi biliyorum. Hava topuna çıkma imkanı yakalıyorlar, ceza alanı içinde zamanlamaları çok iyi. Benim yapmam gereken iyi orta yapmak, evet bazen kötü orta da yapıyorum. Ben de daha iyi olmak ve gelişmek isterim. Önümüzdeki maçlarda da muhakkak onları daha fazla topla buluşturacağım." açıklamasını yaptı.