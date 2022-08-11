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    Filip Novak: Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım

    Fenerbahçe'de Filip Novak, Slovacko ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
    • 11.08.2022 - 09:15
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    Filip Novak: Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım

    Fenerbahçe'de Filip Novak, Slovacko ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

    Novak, "Her şeyden önce evimde olmak çok güzel ama Avrupa'da oynadığımız maçlarda daha önce buraya geldik. Burada olmak benim için çok güzel. Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor. Umarım iyi bir sonuç alır ve sonraki maça odaklanırız." dedi.

    "Hocamız nerede isterse oynarım"

    "Takımıma yardım edebilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullanan Çek futbolcu, kendi bölgesine transferler yapılmasının hatırlatılması üzerine, "Ben oyuncuları arası rekabetin iyi olduğunu düşünüyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda oluyor. Ben kendimi sol bek, sol stoper pozisyonunda oynayabiliyor görüyorum ama hocamız beni nerede isterse orada oynama hazırım. Elimden gelenin her zaman en iyisini yaparım." diye konuştu.

    Filip Novak: Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım #1


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