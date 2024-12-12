Frank Schmidt: Bizim için acı bir sonuç oldu

İHA

Heidenheim, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN HAK ETTİLER"

Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Schmidt, şu şekilde konuştu:

Gerçekten hak ettiler. Bizim için acı bir sonuç oldu. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine edemedik. 1-0, 2-0 derken maç elden gitti. İlk oynadığımız 3 maçı kazanmıştık ama bu maçta performansımız kazanmak için yeterli olmadı.

"OYUNUN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM"

Maçın ilk yarısında yapılan 2 oyuncu değişikliğiyle ilgili ise Schmidt, şu ifadeleri kullandı:

Eninde sonunda zaten değişiklik yapacaktım. Oyuncular top kaybedince, fırsatları kullanamayınca, ben de erken değişiklik yaptım. Değişiklik haklarımı kullanarak, oyunun gidişatını değiştirmek istedim.

"YENİLGİ BENİM İÇİN ÜZÜCÜ OLDU"

Maçın içerisinde oyuncularının kendi aralarında iletişim eksikliği olup olmadığıyla ilgili bir soruya cevap veren Schmidt, şu şekilde konuştu: